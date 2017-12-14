林浊水：蔡英文若不改变风格 台湾将会持续茫然

“台湾2017代表字大选”结果日前公布，在52个候选字中，天气风险公司总经理彭启明推荐的“茫”字，以12445票拿下第一名，获选为2017年的年度代表字。民进党前立委林浊水以日本以及台湾领导人比较，他说日本有明确的价值观和方向感，而蔡方向不明，“这样的风格如一直维持下去，走了茫的2017恐怕迎接的仍然是茫的2018”。

据台湾中时电子报引述林浊水在“美丽岛电子报”的发文，2017很茫差不多已经是整个世界的共识了。他说由特朗普、习近平、普丁带头，一些重要国家的领导人不只不能带领大家走出迷茫，有时甚至领导人本身就是四处泛滥的茫的根源。然而，林浊水说，过去20年乏善可陈的日本在安倍领导下似乎成了例外。

反观台湾，林浊水说2014年学生占领国会，获得多数民众支持，意味的正是台湾早就对未来感受茫然，2014年、2016年是民众找到茫的突破点，在这两个时间点，民众分别让柯文哲和蔡英文脱颖而出。不过今年民众把茫当作年度代表字，显示民众的期待落空，甚至更茫了。

林浊水指出，蔡英文2016年520就职前，他乐观地预测她一上台就可能在半年内完成年金改革，并借此立功形成此后施政的气势。林浊水说蔡英文在关中都替她准备好方案的情形下，只要拿来稍稍修改一下就好，但他说蔡似乎认为关中创造出来的，获得社会七成支持的共识不算共识，非要在总统府成立年改会慢慢经营出在自己主导下的共识不可。

林浊水说他原先在蔡上台前就看好她年改的天赐良机，但一连串奇奇怪怪的操作之下，良机变危机，接下来更危机重重，“于是她感叹自己改革推动得太早，真是令人茫茫然不知从何说起”。

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