林郑月娥与发改委签一带一路建设安排

香港特首林郑月娥继续访京述职行程，首个正式行程为今早与中国国家发展和改革委员会签署《支持香港参与和助力一带一路建设的安排》，港澳办人员亦有出席。

据香港星岛日报的消息，林郑一行人，包括香港政制及内地事务局局长聂德权，及特首办主任陈国基早上八时半到达国家发改委，一行人先与对方进行15分钟闭门工作会议，林郑再与发改委主任何立峰签署建设《安排》，两人完成仪式后互相握手、道谢，并寒暄几句。

发改委表示，签署《安排》有利于发挥香港的独特优势，助力一带一路建设，也有利于香港通过参与一带一路建设，提升自身竞争力。

发改委指，《安排》聚焦金融与投资、基础设施与航运、经贸交流与合作、民心相通、推动粤港澳大湾区建设、加强对接合作与争议解决服务等，支持有关方面利用好香港平台，为一带一路建设提供多元化融资渠道；推动基于香港平台发展绿色债券市场；发挥香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位，推进人民币国际化。

《安排》还支持香港参与有关区域经济合作机制；支持香港举办高层次的一带一路主题论坛和国际性展览；支持香港积极参与和推动粤港澳大湾区建设；支持香港建设亚太区国际法律及争议解决服务中心等。安排还设计了联席会议制度，作为推动落实的保障机制。

今日为林郑首次述职第二日，预料稍后会会见港澳办主任张晓明，以及礼节性会见公安部。

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