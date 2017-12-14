中俄“合作-2017”联合反恐演训昨天结束

中国武警部队与俄罗斯国民卫队“合作-2017”联合反恐演训昨天（13日）上午11时许，在宁夏银川近郊某训练基地如期完成各项训练内容，落下帷幕。

据中通社报道，中国武警部队司令员王宁上将和俄罗斯国民卫队总局副总局长兼国民卫队副司令梅里科夫上将，出席结束仪式并致辞。

据报道，随着六枚红色信号弹昨早9时10分跃然升空，作为此次演训的成果检验，联合清剿武装恐怖团伙综合演练正式打响。

中俄参训官兵混合编组，分别搭乘反恐突击车和直升机，采取步装协同、空地协同、立体突入、集火打击等灵活战术手段，对街区、楼房和劫持公交车的数十名“恐怖分子”实施清剿。经过激烈战斗，“恐怖分子”被一举歼灭。

结束仪式上，王宁在致辞中表示，这次演训是贯彻落实中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京共同倡导的中俄全面战略协作伙伴关系的实际举措，是推动两支部队在安全领域交流合作取得的最新成果。

此外，是提高双方参训人员联合反恐水平和反恐作战能力的具体行动，也是继中俄“合作-2007”“合作-2013”“合作-2016”联合反恐演训之后的又一次高水平合作。

王宁表表示，双方参训官兵牢记使命、精诚团结、密切配合，刻苦训练、相互学习。在反恐训练理念、专业技能、战法手段、作战指挥等方面也进行了深入交流，达到了预期目的。

报道引述梅里科夫在致辞中指出，双方参训部队展示了保卫国家安全、在上合组织框架内高效解决相关问题的能力，同时也展现了日益增长的战场技能，以及应对当代各种挑战与威胁的能力。

他表示，相信此次演训为增强两国在打击国际恐怖主义领域的互信与合作作出了重要贡献。

据了解，此次联合反恐演训于12月2日开始，由武警宁夏总队“沙狐”突击队与俄罗斯国民卫队“勇士”突击队、“山猫”快反部队混合编组，在武警宁夏总队综合训练场、青铜峡某战术训练基地等多个训练场地展开。

演训按照对抗性、应用性、检验性的要求，主要进行了技能、战术、指挥、体能、战法研讨和综合演练等六大类30个课目的训练和交流。

通过演训，中俄两国同类部队联合反恐作战指挥和协同作战水平得到有效提高。

第二次参加中俄联合反恐演训的“勇士”突击队巴热诺夫中校表示，与以往联合训练相比，这次演训更贴近实战，更利于检验和提高特战队员的反恐实战能力。

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