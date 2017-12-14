张高丽：中韩要牢牢把握睦邻友好合作大方向

中国国务院副总理张高丽昨天（13日）表示，中韩要落实好两国元首达成的重要共识，牢牢把握睦邻友好合作大方向，推动中韩关系沿着正确方向不断前进。

据中新社报道，张高丽昨天在钓鱼台国宾馆同抵华进行国事访问的韩国总统文在寅共同出席了中韩商务论坛。

张高丽表示，中韩两国地缘相近、人文相亲，互为重要邻国，是天然合作伙伴。中方始终高度重视韩国和中韩关系。

他指出，中国国家主席习近平主席将与文在寅举行重要会谈，就两国关系和各领域务实交流合作深入交换意见，为下一阶段中韩关系发展作出顶层设计和总体规划。

张高丽强调，良好的中韩关系符合历史和时代大势，也是两国人民共同愿望，中韩共谋发展有利于双方互利共赢。当前中韩关系正处于关键时期，双方要加强发展战略对接，为打造人类命运共同体作出积极努力。

此外，双方要加强经贸合作，提升务实合作质量和水平；加强人文交流，巩固两国友好的民意基础；加强国际合作，共同开创中韩友好合作关系的新局面。

报道引述文在寅表示，当天是南京大屠杀80周年纪念日，韩方对中国人民经历的苦难感同身受。韩中是近邻，两国文化传统相近，建交25年来，两国经贸关系迅速发展，人员往来频繁。

他指出，两国关系前一段时间经历了一些困难，希望通过此访重建两国友谊与信任，进一步加强各领域合作。

据报道，张高丽出席中韩商务论坛前，简短会见了文在寅。张高丽表示，中韩互为高质量的合作伙伴，合作优势明显。中方愿同韩方共同努力，以文在寅此次访华为契机，深化双方务实合作和各领域交流，推动中韩关系不断向前发展。

文在寅表示，韩方十分赞同习近平提出的构建人类命运共同体的主张，希通过此访开启韩中经贸合作的新时代，进一步深化韩中合作，实现共同繁荣。

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