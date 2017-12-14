银监会：支持外资更广泛参与中国金融市场发展

中国银监会昨天（13日）发布消息称，结合当前银行业战略转型和提升服务实体经济能力的需要，该机构将继续推动改善银行业投资和市场环境，支持外资更广泛地参与中国金融市场发展，提升银行业核心竞争力和国际化水平。

据中新社报道，银行业对外开放自上世纪80年代以来，在推动中国国民经济改革发展中，发挥了积极作用。特别是中国2001年加入世贸组织后，银行业对外开放范围逐步扩大，外资机构数量稳步增长，银行业吸引外资成果显著，行业产品和服务体系不断丰富。

据了解，经国务院批准，银监会将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则。

此外，官方还计划在多个方面持续推进银行业对外开放。

一是放宽外国银行商业存在形式选择范围，促进中国金融体系多样化发展。

二是扩大外资银行业务经营空间，取消外资银行人民币业务等待期，支持外国银行分行从事政府债券相关业务、放宽外国银行分行从事人民币零售存款要求。此外，也支持外资银行参与金融市场业务，提高金融体系活力。

三是优化监管规则，调整外国银行分行营运资金管理要求和监管考核方式，引导其发挥经营优势，提升竞争力。

银监会称，相关开放政策的落地实施需要修订现行法规和监管制度，建立及完善相应的审慎监管机制和配套措施，做好新老政策衔接。

银监会将积极稳妥推进银行业对外开放，合理安排开放顺序。在拓展开放政策空间、增强市场活力的同时，不断完善监管，坚决维护金融体系稳定，守住不发生系统性金融风险的底线。

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