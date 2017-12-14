中国首个超200米高空超长超重弧形观景天桥昨起吊

一段跨度逾35米的钢结构弧形观景天桥“水晶连廊”，昨天（13日）在重庆来福士广场正式起吊。预计约一周时间，“水晶连廊”将吊升至250米高空。此次施工刷新了中国国内同类工程施工新纪录。

据中新社报道，重庆山水相间的特殊地形，让当地高层、超高层建筑密集程度位居中国前列。重庆来福士广场由八栋超高塔楼、商业裙楼和一座横跨天际的“水晶连廊”组成。

“水晶连廊”横跨四栋塔楼，总长约300米，宽30米，高约22.5米，总用钢量1.2万吨，横跨于四座250米高的塔楼顶部，似一座横向放置在摩天大楼上的摩天大楼。

项目施工方中建钢构有限公司项目经理黄涛称，“水晶连廊”整体提升采用“超大型构件液压同步提升技术”，提升速度约每小时四至六米，仅白天提升，提升将持续六天，预计于下周二（19日）提升至250米高空。

中建钢构项目总工程师刘军介绍说，“水晶连廊”塔楼上方部分直接在塔楼顶上拼装，塔楼之间部分采用地面拼装、液压同步整体提升进行安装施工。整个观景天桥需进行三次整体提升，单次提升重量最大达1100多吨，三次累计提升3000多吨。

据介绍，昨天提升的为中间提升段，通过地面拼装，单次液压提升净高度193米，堪称世界之最。

“水晶连廊”顶部双曲异形采光幕墙，共约7000多片，底部采用双曲封闭铝板幕墙，多段整体吊装施工，开创中国国内幕墙施工之先河。

刘军称，为保障“水晶连廊”整体提升顺利进行，项目使用摩擦摆式支座和阻尼器并行的创新思路。这有效解决了风力和地震力作用的结构安全难题，以及在风、地震作用下，塔楼和“水晶连廊”之间“抗”与“放”的结构难题。

根据世界高层建筑与都市人居学会（CTBUH）研究报告显示，在2016年拔地而起的128座超高层建筑（高度超过200米或656英尺）中，有84座来自中国。中国已连续九年成为世界上200米以上高层建筑竣工面积最多的国家。

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