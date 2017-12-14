吉林天桥岭一天两地现虎踪 未成年东北虎“入侵”人类领地

中国国家林业局猫科动物研究中心昨天（13日）经鉴定确认，近日在吉林天桥岭林业局两处林场发现的疑似东北虎毛发及足迹，属于同一只野生未成年雄性东北虎。

中新社引述专家称，此次发现的东北虎踪迹现场是距离天桥岭林业局局址最近的一次，这标志着该林业局辖区已经成为野生东北虎栖息地之一。

吉林天桥岭林业局新华林场、太阳林场的巡护员本月8日在巡护时，相继发现疑似东北虎脚印。

吉林天桥岭东北虎自然保护区管理局工作人员实地勘察发现，新华林场通往葡萄沟林场的公路上有一排清晰的东北虎足迹。

据报道，这只老虎似乎并不满足于占山为王，走过公路后又在当地居民的玉米地里走了一圈，像在圈属于自己的领地。

另一边，太阳林场的勘察人员也发现疑似东北虎足迹；足迹从山脚一直延伸向大山深处。此后，勘察人员寻着足迹还在河边的灌木丛中发现少量毛发。

中国国家林业局猫科动物研究中心昨天鉴定确认了足迹及毛发，为同一只野生未成年雄性东北虎。

据吉林天桥岭东北虎自然保护区管理局负责人介绍，当地今年已发现东北虎踪迹七次，8月份甚至还在桶子沟林场发现东北虎“亲子游”足迹。

对于濒危的东北虎频频光顾的原因，该局负责人表示，当地清山清套力度不断加大，且已成常态化。

此外，不时进行的大规模巡山反盗猎专项行动，保护了东北虎及其猎物种群栖息地的安全。

据报道，天桥岭林业局辖区今年3月，被全部划定为中国东北虎豹国家公园建设范围，成为名副其实的东北虎豹及其猎物种群栖息地。

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