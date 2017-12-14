美安全官员马翊庭：北京在乎才要出言恫吓

前美国在台协会台北办事处处长杨甦棣今天在“全球台湾研究中心”撰文指出，从特朗普总统去年和台湾总统蔡英文通电话后，特朗普已经回到美国传统审慎的两岸政策取向。

据台湾自由时报的报道，杨甦棣表示，过去十八个月，蔡英文在处理两岸关系时展现了审慎与温和的态度，中国大陆较少程度上也是如此。蔡英文没有拥抱北京偏爱的“九二共识”，但中国国家主席习近平的处理相对是低调的。除非有巨变发生，他认为两岸关系新的一年不会有戏剧性改善或恶化。不过两岸关系能撑过近七十年了，这让人有乐观的理由。

不过，杨甦棣认为，蔡英文抗拒了北京要求拥抱“九二共识”的压力，习近平明年再度夺取台湾剩余的二十个邦交国，不是不可能发生，但这样只会让台湾人民与政府进一步疏离中华人民共和国。

今天在“全球台湾中心”举办的研讨会上，“2049计划室”研究员易思安说，中国大陆对台湾主要的威胁都是政治战，美国有必要帮助台湾人对未来保持希望，也让美国人相信，如果美中被迫一战，美国一定会赢，美台在心理战上不能自己认输。像是谈到美台军舰互访，华府就有人乱了阵脚，这完全没有违反美国的一中政策，美国不应该被中国的心理战吓倒。

美国国家亚洲研究局政治与安全事务资深主任马翊庭（Tiffany Ma）则说，美国与其它盟邦进行军舰互访或高层访问通常被视为好事，但在对台关系上却常被批评仅具有象征意义，不值得；其实批评的人是在担心中国大陆的报复，也就是做这些事的成本效益，军舰互访就是最好的例子。

她说，美国军舰的出现可以增加台湾的吓阻力，让美军熟悉这个区域，有作战上的好处，北京在乎这件事才要出言恫吓，表示军舰互访不是象征性，对美台有益。而且对于北京宣称统一不可避免的统战，也是一种反击。不过这是要付成本的，就像中国驻美公使李克新日前的发言，面对北京的报复，是要严肃评估，因为北京更可能惩罚台湾，像是在特蔡通话后拿掉台湾的邦交国。

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