四川省环境保护厅原巡视员何鹏被开除党籍

日前，经四川省委批准，省纪委对省环境保护厅原巡视员何鹏严重违纪问题进行了立案审查。

据中央纪委监察部网站的消息，经查，何鹏违反组织纪律，在组织函询时不如实向组织说明问题；违反廉洁纪律，利用职权或职务上的影响，为亲友的经营活动谋取利益，收受礼金、购物卡；违反生活纪律；违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，在环评审批、环保补助资金争取等方面为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

何鹏身为党员领导干部，理想信念丧失，纪律意识淡薄，执纪违纪，严重违反组织纪律、廉洁纪律、生活纪律以及国家法律法规规定，其行为性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予何鹏开除党籍处分，按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

何鹏简历

何鹏，男，汉族，1958年12月生，四川蓬溪人，在职研究生学历。1976年12月参加工作，1978年6月加入中国共产党。

1976年12月至1986年10月，在中国人民解放军某部队服役；

1986年10月至1998年4月，历任共青团四川省委组织部副科长、科长、副部长，研究室副主任、主任；四川省技术监督局人事教育处处长；

1998年4月至1999年12月，任四川省技术监督局党组成员、纪检组组长；

1999年12月至2000年11月，任四川省质监局党组成员、纪检组组长；

2000年11月至2009年12月，任四川省环保局党组成员，省纪委、省监察厅派驻省环保局纪检组组长、监察专员；

2009年12月至2015年6月，任四川省环保厅党组成员，省纪委、省监察厅派驻省环保厅纪检组组长、监察专员；

2015年6月至2016年1月，任四川省环保厅巡视员；

2016年1月退休。

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