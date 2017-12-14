中国商务部回应美国税改影响：中国仍将是投资热土

针对“美国税改对中国吸引外资有何影响”的问题，商务部新闻发言人高峰今日表示，中国开放的脚步不会停歇，开放的大门只会越开越大。中国将进一步加大改革的力度，大幅度减少市场准入限制，全面实行准入前国民待遇加负面清单的管理制度，继续努力提高对外资企业的服务质量和水平，中国仍将是富有吸引力的投资热土。

据中新网的消息，中国商务部今日召开例行发布会。会上有记者问：刚才您提到11月当月使用外资实现了较快的增长，但是近期美国公布了30多年以来力度最大的税改方案，请问这对中国吸引外资有什么样的影响？在加强吸引外资方面，商务部有什么新的进展？另外，有人认为减税大潮可能会加快中国资本流向美国，商务部对此如何看待？

高峰对此回应，美国的税改确实引起了全球的广泛关注。从目前我们掌握的情况看，这一可能的政策调整，可能会与此前美联储加息的货币政策调整形成叠加效应，对全球资本流动产生一定的影响。

高峰表示，我们也注意到，一些经济体已经收紧货币政策，启动或者正在酝酿减税计划；还有一些经济体，尤其是新兴经济体，表达了对美国这一政策可能造成的本国资本外流、引资难度增大、可能再度引发金融动荡等潜在的溢出效应的担忧。

高峰表示，我们希望近期一些经济体的担忧不会成为现实。我们始终认为，世界经济的增长需要各个经济体加大政策协调的力度，携手共同推动。2008年从美国爆发的全球金融危机让全球主要经济体走到了一起，共同应对困难和挑战。G20杭州峰会又将危机应对机制成功地转变为长效治理机制，这就是很好的例证。在经济全球化和全球产业高度融合的今天，发展不应该也不可能是某个经济体的发展，“独行可能会快，但众行必将致远”，我们更期待各经济体互利共赢的共同发展。我们也将会为此继续做出我们自己的努力。

关于记者提到的可能对我国吸引外资的影响，高峰认为，税收政策是影响企业投资决策的重要因素，但不一定是决定性因素，可能还取决于东道国宏观经济的稳定性、市场潜力、生产要素、营商环境等综合因素。我国有相对完善的产业链条，高素质的产业工人，中国的宏观经济保持着中高速的增长，内需消费市场潜力巨大。我们还在大力优化投资和营商环境，不断放宽市场准入。比如，今年我们新发布的《外商投资产业指导目录》，限制性措施就减少了30条。

高峰强调，中国开放的脚步不会停歇，开放的大门只会越开越大。我们将进一步加大改革的力度，大幅度减少市场准入限制，全面实行准入前国民待遇加负面清单的管理制度，继续努力提高对外资企业的服务质量和水平。我们有信心，中国仍将是富有吸引力的投资热土。

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