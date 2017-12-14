蔡英文政府全面“去中正” 国民党：所有人都不是局外人

台湾民进党挟立法院席次优势，先后通过《不当党产条例》、《促进转正义条例》等立法，台湾竞争力论坛执行长谢明辉今痛批，执政党只想斗争在野，台湾政局将进入绿色恐怖，社会分崩离析不远矣。国民党文传会副主委唐德明也说，促转全面去“中正”，对民众而言是无法承受之重，“所有人都不是局外人，都会被影响”。

据台湾中时电子报的消息，唐德明指出，促转条例未纳入原住民、慰安妇，难道蔡英文是少数人的总统？还是仅为民进党的总统？民进党团限缩促转条例的对象及时间，刻意取舍遂行政治斗争；促转会掌握行政权、立法权、司法权，违背全世界认知的三权分立。

他也抨击，台文化部长郑丽君日前在国会殿堂答询时，竟声称还原历史不需要功过并陈，显示民进党只想妖魔化政治对手，促转对民进党而言就是斗争并非和解，是赤裸裸的权力傲慢。

唐德明并质疑，说“中正”就是威权象征的说法是瞎扯淡；民进党过去执政拆除中正纪念堂“大中至正”的匾额，但“大中至正”不等同蒋中正，该四字在汉唐时期就相当普见；如今若有“中正”两字就全面去除，每个人都会被影响。

他强调，正告民进党别因一党之私，妨碍国家发展、造成人民经济、精神及财物的损失；执行促进条例更不能变成纯粹的政治斗争。

谢明辉则说，蔡英文上台后先后搞出宛如东厂的党产会，宛如西厂的促转会，不思民间疾苦，一心只想斗争在野，不置国民党于死地绝不放手。

他也质疑，促转条例全面去“中正”、去“中山”、去“经国”意图切断两岸连结，将造成两岸官方已经降到冰点的关系再进一步恶化。台湾未来会迎向民主宪政，还是威玛共和的独裁戏码，2018、2020选举将是关键，选民要睁大眼睛看清楚。

中华民国公共政策学会理事长张明贤指出，促转条例设置促转会为独立机关，已违反《中央行政机关组织基准法》与《行政组织法》，显然促转会是违法乱纪的太上机关，呼吁蔡政府别倒行逆施，制造法秩絮乱，社会必定会分裂。

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