台中捷运将通车 林佳龙：助舒缓空污

台中捷运绿线工程目前总体进度73.5％，进度超前，捷运电联车也持续测试，明年年底将试运转。台中市长林佳龙14日视察捷运绿线北屯机厂表示，台中市目前约一成人口搭乘大众运输，捷运通车后，搭配转乘优惠，预计人数将倍增至两成以上，安全便捷大众运输服务，可减少汽机车上路，有助纾缓空污，可说是一举数得。

据台湾中时电子报的消息，林佳龙由台交通局长王义川等人陪同视察北屯机厂，听取简报、慰劳工程人员，现场18列捷运电联车以及磨轨车、路轨两用车等两辆特种车辆在机厂驻车区外的轨道一字排开，阵容浩大。

林佳龙表示，原本捷运绿线18列电联车原预计2017年底全数交车，但在市府交通局及厂商的努力下，最后一列电联车提前在11月底就已运抵北屯机厂。目前整个北屯机厂设施均已到位，且进度超前，台中市将正式进入捷运时代。

台交通局长王义川也指出，18列电联车已全数到齐，每天都将进行各项实测作业，最远已推进到G9市政府站，因为两侧隔音做得不错，市民不太容易察觉有列车在文心路、北屯路上方轨道行驶，试车情形良好。

交通局指出，捷运绿线工程总体进度73.5％，进度超前，将在确保安全的情形下持续推进，明年年底试运转，预计2020年全线营运通车。

交通局表示，捷运电联车于2017年8月起进行主线测试作业，测试结果相当顺利，目前捷运电力系统已完成至G17站的全线供电，电联车测试距离也不断推进，10月份已完成G0至G8a站的路线，目前正进行G9至G17站后半段路线的净空及磨轨作业，预估2018年初将到达终点G17站的全线测试；行车控制系统及通讯系统安装完成后，明年起电联车将接续进行无人驾驶测试。

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