黑龙江制定老人服务清单，60岁以上可随子女在省内迁移户口

60周岁以上老人可随子女在省内迁移户口、重点推动老旧住宅小区内电梯的“步改电”、公共文化设施向老年人免费开放……13日，黑龙江省政府新闻办公室召开发布会，就日前省政府印发的《关于制定和实施老年人照顾服务项目的实施意见》进行了解读。

据东北网的消息，《意见》发布了黑龙江省居家社区养老生活帮助服务、旅居养老服务、公共文体服务等6大类200余项老年人照顾服务项目清单。其中要求加快发展养老服务业，全省实行居家养老服务清单制度。

推进老有所养。深化城乡社区居家养老服务改革，推动“三社联动”，为居家生活的老年人提供助餐、助洁、助医、助康、助浴、助购、助行等生活服务以及康复保健、心理疏导、短托照料等专项服务。研究制定养老配套支持政策，培育养老服务专业人才，推进助老服务热线全覆盖。60周岁以上老人可随子女在省内迁移户口。

维护老有所安。提倡用人单位对照顾因病住院老人的职工实行弹性工时制度，为家庭成员照料老年人提供便利条件。鼓励法律服务机构为经济困难老年人减免法律服务收费，保护老年人财产安全。

实施老有所助。《意见》强调实施老有所助，要完善高龄、失能老人津贴制度，健全老年人保险制度，完善老年人救助补贴制度，对于60周岁以上计划生育特殊困难家庭成员去世，给予遗体接运、存放、火化、骨灰寄存共4项殡葬救助服务。

改善老有所居。要推动老年友好城市建设，加强规划布局和用地保障，开展无障碍设施建设，加快适老化改造进程，重点推动和支持老年人口较多、符合改造条件的老旧住宅小区，施行加装电梯的“步改电”项目。

完善老有所医。《意见》明确完善老有所医，各地公立医疗机构应制定老年人就医优先服务项目清单。要实现老年人就医优先就诊，加大推进医养结合力度，推进老年人社区健康管理服务，提倡医疗服务进入家庭，加快推进基本医疗保险异地就医结算，低保低收入家庭中的老年人，城镇居民基本医疗保险个人缴费部分政府给予补贴，支持养老机构内设医疗机构。

助推老有所学。要拓宽老年人教育培训资源，全省公共文化设施，向老年人免费开放。

支持老有所乐。要方便老年人出行，支持老年人开展文体娱乐活动。

实现老有所为。要制定出台与老年人生活密切相关的规划、政策和标准，为老年人发挥作用创造条件，健全老年协会组织，提倡互助服务，开展农村养老服务。

《意见》提出，力争到2020年，全省老年人照顾服务水平与全省经济社会发展水平相适应，与全省人口老龄化程度相匹配。

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