山西乔家大院疑被卖 上市公司实控人由国资变更为个人

素有“皇家有故宫，民宅看乔家”之说的乔家大院转卖传闻再起。

据《中国经营报》报道，工商信息显示，山西景世恒华文化传播有限公司持有乔家大院32%的股份，为控股股东。北京水木华光文化传媒有限公司持股23%，山西新祁旅游有限公司持股13%；北京新星艺达文化传播有限公司持股12%；北京星睿天诚文化传媒有限公司持股11%；晋中市金惠农贸易有限公司持股8%。

关于股权变更一事，《中国经营报》记者致电祁县宣传部得到回复，乔家大院所有权和乔家大院民俗博物馆的所有权是两个概念，现在可以回复的是，乔家大院民俗博物馆没有被卖，乔家大院民俗博物馆属于国有资产，根据国有文物保护法不可能被卖。

《中国经营报》记者了解到，占据整个乔家大院44%面积的核心建筑“在中堂”不属于山西乔家大院旅游股份有限公司。“在中堂”在1985年由祁县人民政府改成祁县民俗博物馆，至今仍属于祁县国资委所有。

基于“在中堂”恢复新建的“德兴堂”、“宁守堂”、“保元堂”及“乔家花园”，其投资、开发及经营权则为山西乔家大院旅游股份有限公司所有，后者负责整个景区的宣传推广。

网上流传周边居民抗议乔家大院被卖一事，记者询问山西乔家大院旅游股份有限公司，该公司一工作人员回复称，“并没有此事。”记者接着向其询问目前该公司性质是国有还是民营时，该工作人员称：“不了解。”并向记者解释说，自己不清楚，需要问其公司的领导，但是今天领导没有上班，所以得不到答复。

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