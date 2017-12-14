台环保署将订裁罚基准 加速淘汰老旧机货车

台湾行政院院会今天由阁揆赖清德拍板“空气污染防制法”修正草案，台环保署要加速汰换二行程机车与老旧大货车，未来将进一步订裁罚基准，10年以上的二行程机车没有定检要罚500元（新台币），定检不合格罚1500元，经通知连续三次不接受定检，要注销牌照。

台湾自由时报称，前行政院长林全今年四月曾宣布启动空污防制策略，政府将与民间共同投入2150亿元，推动补助企业更换6000座锅炉设备、锁定7000家餐饮油烟管制等14项措施，全面改善空污，目标是在2020年底让PM2.5年平均浓度从今年的22微克／立方公尺，降至18微克／立方公尺，改善比率达18.2%。

台环保署长李应元表示，当时林内阁时期，是希望PM2.5降到每立方公尺18微克，未来会提前达标，媒体询问是否会在的2020年的年中而非到当年年底就将PM2.5降到18微克？李应元说：“有可能”！

为结合地方共同改善空污，行政院将从空污基金释出移动污染源的空污费，也就是目前随油征收空污费的20％给地方，至于固定污染源的空污费，则维持目前地方、中央的六、四分配比，尽管部分民进党立委要求固定污染源征收的空污费应百分之百拨给地方使用，而非只有60％归地方，但行政院确定不会在这次修法中调整。

空污法这次大翻修，将大幅提高罚款金额，未来违反空污法，如工厂排放超量污染物且影响重大，处罚对象由行为人扩大到负责人与监督策划人，最低刑责提高到六个月徒刑，最高罚款额度提高20倍，从100万元提高到2000万元，且将追缴因造成空污而获得的不当利得。



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