来台观光客破千万 赖清德：游轮是未来揽客大方向

针对今年来台的国际旅客再破千万，台湾行政院长赖清德上午在行政院会表示，推动观光不仅是台湾接触及拥抱世界的机会之窗，也能让世界走进台湾，更是敦睦国际友谊、延伸外交的重要手段。他并提到，结合新南向航线的开辟，亚洲游轮联盟将是未来揽客的大方向。

据联合新闻网报道，赖清德说，今年游轮旅客在12日已突破百万人次，结合新南向航线的开辟，亚洲游轮联盟将是未来揽客的大方向，台湾已经成为亚洲游轮第二大市场，请交通部持续给予协助，让成效更大。

赖清德表示，观光产业是政府及全民十分关注的重点产业，虽然过去一段时间台湾观光产业面临转型的压力与挑战，但在交通部、外交部与相关部会、地方政府及观光协会等民间产业团体的共同努力下，让台湾今年可以在“多元市场开拓”及“改善旅游接待品质”的两大执行方针下，连续3年达到突破一千万国际旅客之目标，他给予肯定。

赖清德指出，推动观光不仅是台湾接触及拥抱世界的机会之窗，也能让世界走进台湾，更是敦睦国际友谊、延伸外交的重要手段；最近台湾得到越来越多知名国际媒体或旅游网络平台的高度评价，例如，英国权威旅游指南Rough Guides评选台湾为“2017年全球10大必访国家”，此外，今年11月，台湾也正式成为美国在全球第12个“全球入境计划”（Global Entry Program）的伙伴，这都代表台湾是安全、值得国际旅客信赖的旅游国家，可以更有自信与世界各国往来。

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