中国环保部将修改自然保护区监督检查办法 取消旅游审批

中国环保部今天透露，根据该部审议并原则通过的《环境保护部关于修改部分规章的决定》（以下简称《决定》），环保部将修改《国家级自然保护区监督检查办法》，取消环保部门对中国国家级自然保护区内参观、旅游活动方案的审批。

据法制网的消息，环保部表示，部长李干杰近日在京主持召开部务会议，审议并原则通过《环境保护部关于修改部分规章的决定》。

会议指出，《决定》是环保部贯彻落实中共党中央、国务院《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》相关要求，深化“放管服”改革，开展行政法规、规章、规范性文件清理工作的具体成果之一。

《决定》明确，修改《国家级自然保护区监督检查办法》，取消环保部门对国家级自然保护区内参观、旅游活动方案的审批，改为由自然保护区管理机构依据管理目标编制方案，环境保护行政主管部门对此进行监督检查和规范指导；修改《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，将部分辐射安全许可证审批颁发权限下放至省级环保部门，环保部突出强化监管职责。

环保部表示，《决定》内容均与上位法条款保持一致，修改程序符合要求，后续要做好《决定》的发布和备案等工作。

环保部强调，当前环保领域改革不断深化，改革举措不断出台，相应的法律法规也在不断修订完善。要结合职责，根据全面深化改革需要及上位法制定、修改情况，主动做好相关规章等修改或废止工作。要按照国务院简政放权、放管结合、优化服务的有关要求，切实做好相关行政许可事项取消和下放后的监督管理，坚持以更有效的“管”促进更积极的“放”，进一步明晰监管权责，强化事中事后监管。

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