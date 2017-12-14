常益长高铁年内或开工 建成后常德至长沙只需半小时

今天，中国常德市规划局、市铁路办联合举行新闻发布会透露，渝厦、呼南两条高铁在常德城区交会，该市力推常益长高铁、襄常高铁和常德铁路枢纽站“两线一站”三个项目，致力于将常德建设成中国国家区域性高铁枢纽城市，为“开放强市，产业立市”战略提供强大支撑。

湖南日报指出，常益长高铁是“横线”渝厦高铁的组成部分，与黔张常铁路贯通，其中常益段还将与呼南高铁共线。常益长高铁项目从常德火车站引出，经汉寿、益阳到达长沙，正线全长156.82公里，设计时速350公里，建设工期四年左右，工程预估造价263.88亿元（人民币）。建成后，常德至长沙只需半个小时左右。发布会透露，常益长高铁已完成可行性研究报告评审，力争在年内开工建设。

襄常高铁是“纵线”呼南高铁的组成部分，是贯穿我国中部地区的南北大动脉。按预可行性研究报告推荐的线路方案，湖北襄阳至常德高铁线路在常德市境内设石门东、临澧西站并接入既有常德站。项目全长408公里，总投资662亿元，其中常德境内127公里，投资约176亿元，力争2018年完成襄常高铁项目前期工作并具备开工条件。

考虑“一纵一横”两条高铁在常德交会、多条铁路接入及城市建设、市民出行需求，常德市计划在既有常德火车站基础上进行改扩建，规划建设常德铁路枢纽站，站房规模6万平方米以上，站场规模为九个站台22线，预留多条规划铁路接入条件。目前，常德铁路枢纽站已委托完成规划研究方案，常德市规委会研究通过，下一步将争取上级有关部门批准，与常益长高铁、襄常高铁基本同步建设。



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