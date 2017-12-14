北京房山发掘出清代庄亲王家族园寝 大兴新机场挖出228座清代墓葬

从北京市文物局获悉，北京市在大兴区和房山区发现两处较大规模考古遗址。其中，房山区河北镇棚户区改造项目中，考古人员发掘出清代八大“铁帽子王”之一的庄亲王家族园寝群;大兴区榆垡镇东庄营村东的新机场南航基地机务维修设施项目中，发掘出清代墓葬228座。

据新京报网站的消息，在房山区河北镇棚户区改造水泥二厂片区土地开发项目的考古发掘中，考古人员发现清代地宫4座、房址8处、墙址14处、灶址2处。该遗址由南向北分别由碑亭、茶饭房、宫门、享殿、地宫及周围园墙组成。考古人员结合发掘情况及文献资料分析判断，该遗址应属清代八大“铁帽子王”之一的庄亲王家族园寝群。

“这是迄今考古发掘出的唯一一组清代亲王园寝，具有重要学术意义。”北京市文物局文物研究所副所长郭京宁介绍，该遗址园寝规模宏大，整体格局保存较为完整，是清代亲王园寝制度的典型代表和实物史证，具有较高科学、历史、艺术价值。

新机场项目中挖出的228座清代墓葬均为竖穴土圹木棺墓，分单人葬、双人合葬、多人合葬及迁葬墓四种埋葬形式，随葬器物有陶罐、釉陶罐、瓷罐、瓷碗等制品，银簪、手镯、指环等首饰，以及铜钱等。郭京宁介绍，这些墓葬分布密集，从埋葬形式和排列方式来看，相邻集中分布的墓葬可能属于家族墓葬。该批墓葬的发现，为研究北京地区清代墓葬的形制特点、丧葬习俗及其所反映的社会状况提供了新的实物资料。

北京市文物局新闻发言人于平表示，北京市考古工作大多配合重大项目建设开展，根据有关规定，其中文物价值较高的会进行原址保护，例如路县古城将建设高标准的遗址公园。目前对于大兴新机场和房山河北镇考古遗址也在进行评估，“经过专家论证后，如果原址有保护价值，就会让工程项目避开。目前来看，庄亲王陵寝遗址原址保护的可能性比较大。”

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