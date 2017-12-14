蔡英文吁法方挺台入国际刑警组织

台湾总统蔡英文今日上午接见法国国民议会友台小组主席赛沙里尼（Jean-François Cesarini），代表政府与台湾民众欢迎法国友人来访，并期许未来法国与台湾能进一步深化双边各项合作与交流。

台湾自由时报指出，蔡英文致词时表示，近两年来，台法之间的交流相当频繁，台湾有很多部次长级的官员造访法国，实质讨论两国的双边合作。

蔡英文指出，法国在工业及科技领域始终是世界上重要的领先者，特別是在航太及绿能科技上，更是带动世界前进的关键力量。更重要的是，法国在人文思想、艺术等领域中，以及实践并捍卫民主自由的努力上，对世界更是持续带来深远影响。而这样的民主价值，正是两国间的共通语言。

蔡英文认为，台法的互助关系，依然充满进一步发展的潜力。法国是台湾在欧洲的第四大贸易伙伴，去年双边贸易达到46亿美元，且有持续成长空间。

在双边关系方面，蔡指出，最值得一提的是双方科技合作。法国是台湾在科技合作上，投入最多人力和资源的合作伙伴之一，去年法国也宣布在台成立“法国创业生态系统”（French Tech Taiwan）平台，现在正是双方进一步加强产业投资、技术交流合作的最佳时机。

蔡英文也表达，台湾人民作为国际社会一员，希望贡献所长，分享发展经验的高度期待。因此，包括呼应巴黎气候协定的诉求，支持台湾参与《联合国气候变迁纲要公约》，或是支持加入位于里昂的国际刑警组织，和世界各国联手因应新型态跨国犯罪，都需要各位议员和法国政府给台湾更多支持。



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