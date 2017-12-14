海航：获八大中国银行商议明年授信合作　

早前被指资金链紧张的海航，发新闻稿“反击”传闻，表现集团不缺钱，更指已获中国国内八间大型银行驻海南的主要负责人洽谈2018年授信合作事宜，有关银行包括国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行和浦发银行。

据香港01的消息，海航指，目前获市场授信总额超过8,000亿元（人民币，下同），还有3,100亿元授信未被使用。

海航由海航董事局副董事长李先华和财务副总监吴浩等人出面，与银行界会谈。李先华在会中介绍，海航在2017年于航空旅游、现代物流、现代金融服务等主业的生产经营持续向好，旗下子公司和收购企业的集成协同效益不断增强，近两年来的对外投资项目运作良好，投资收益颇丰。李先华现场表示，海航集团的健康稳定发展离不开监管机构及各大金融机构的大力支持，未来将继续与各大金融机构保持良好合作关系。

海航引述参与会谈的金融机构负责人，指所属机构是海航的战略合作伙伴，多年以来与海航保持着密切良好的合作，形容海航是银行最优质的客户，给予授信也是促进银行发展的需要。

海航在新闻稿中又表示，今年国家开发银行、建设银行、信达资产、光大集团、华夏银行和山西省农信社等金融机构与海航集团达成战略合作及增加授信额度。11月23日海航集团与山西省农信社签署100亿元战略授信协定；12月7日，海航现代物流集团获得华夏银行海口分行100亿元授信。截至目前，海航获得各大金融机构授信总额超过8,000亿元，还有3,100亿元授信未被使用。

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