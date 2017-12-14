拓展管理新视野 两岸演艺界搭交流平台

为促进两岸文化艺术产业交流，拓展台湾有志于表演艺术产业发展的青年学子的视野，上海戏剧学院院长黄昌勇以“作为艺术大学的戏剧实践”为题，畅谈艺术大学的社会使命，即做有价值、正能量、艺术上不断探索的戏剧。他表示，台湾的表演艺术非常有成就，涌现出林怀民、赖声川这样有影响力的艺术家。而香港则在影视艺术方面影响大。他期待海峡两岸和香港的艺术院校能够通力合作，打造有影响力的舞台剧。

据台湾联合新闻网的消息，上海文广演艺集团副总裁马晨骋表示，当前大陆演艺市场蓬勃发展，两岸的市场和产业标准越来越接近，大陆很多演艺项目中都有来自台湾的从业人员。“大陆新的艺术创意层出不穷，台湾本地的编剧、导演、音乐人等，也越来越多参与到大陆的创意团队中。”

“这两年大陆许多地方都在兴建新的剧场，依托于剧场的演出项目也越来越多，对剧场技术人员和制作人员的需求量是非常大的，而台湾则培养了很多这样的剧场工作人才。”马晨骋说，对于音乐剧这样产业化非常强的艺术形式，也会选择台湾的艺术家进行合作。

华人文化控股集团董事总经理朱敏从金融投资的角度，结合具体文创标的案例，介绍大陆演艺市场的发展趋势。她表示，华人文化控股集团将不断提供产业孵化型资金，希望为两岸的文化和学术交流作出贡献。

免费试阅14天