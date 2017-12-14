2016年末中国四分之一的村有了电商配送站点

中国国务院第三次全国农业普查领导小组办公室和中国国家统计局14日发布了三农普主要数据第一号公报。公报显示，2016年末，全中国99.7%的村通电，11.9%的村通天然气，25.1%的村有电子商务配送站点。

据新华网的消息，在农村基础设施方面，公报显示，2016年末，在乡镇地域范围内，有火车站的乡镇占8.6%，有高速公路出入口的占21.5%；99.3%的村通公路。2016年末，91.3%的乡镇集中或部分集中供水，90.8%的乡镇生活垃圾集中或部分集中处理。53.5%的村完成或部分完成改厕。

在农村基本公共服务方面，公报显示，2016年末，96.8%的乡镇有图书馆、文化站，11.9%的乡镇有剧场、影剧院，16.6%的乡镇有体育场馆，70.6%的乡镇有公园及休闲健身广场。2016年末，96.5%的乡镇有幼儿园、托儿所，98.0%的乡镇有小学；32.3%的村有幼儿园、托儿所。2016年末，99.9%的乡镇有医疗卫生机构，98.4%的乡镇有执业(助理)医师，66.8%的乡镇有社会福利收养性单位。81.9%的村有卫生室。

为摸清“三农”最新家底，中国国务院组织开展了第三次全国农业普查。普查主要内容是农业生产能力及其产出、农村基础设施及其基本社会服务和农民生活条件等。

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