韩国记者被中国安保人员痛殴入院 两国关系回暖出现新障碍

（早报讯）中韩正艰难地寻求两国关系恢复正常，但今早却传出外交风波，有韩国随团记者被中国安保人员痛殴致受伤入院接受治疗，韩方已向中方提出抗议并要求正式道歉，这可能给两国关系回暖带来新障碍。

中国外交部发言人说，中方对此事“非常关心”，并正进一步向韩国组织方了解具体情况。

综合韩联社、《京乡新闻》和《每日经济》报道，正对华进行四天访问的韩国总统文在寅，今早出席了韩中经贸合作交流会开幕式。共有173家韩企和500多家中国客商的670多名企业家参加了交流会。

据报道，文在寅在参观韩企展示厅时，随团的14名韩国记者却被中国安保人员阻挡，不允许采访拍摄。

一名《韩国日报》记者对采访遭阻挠表示抗议后，一名中方保安人员抓起了该记者的脖子并将他往地上摔。在场的一名《每日经济》摄影记者见状后，对保安人员动粗表示强烈抗议，却遭约十名中方保安人员包围并带出场外“拳打脚踢”。

有韩国媒体向《联合早报》证实，今早的活动上确实发生了韩国记者遭施暴的事件。

据报道，文在寅的随团医护人员现场为受伤的两名记者验伤后，决定将两人送院接受加护治疗。

一名不愿具名的青瓦台官员告诉韩媒，韩国政府已向中国政府表示抗议，并要求在彻查此事后正式道歉。

该官员称，初步调查显示，安保人员是由交流会活动的韩国主办方聘用的，但他们都听命于中国公安部门。

中国外交部发言人陆慷今天在例行记者会上回应路透社询问时说，今早的活动是韩方为配合文在寅访华而“自行组织”的，但事件“毕竟发生在中国，所以我们还是非常关心”，中方正进一步向韩国组织方了解具体情况。

陆慷说：“我们希望这只是一个小的事故，大家看到中韩双方相关部门、各个方面都在为文在寅总统这次访华做精心准备，大家都很努力。我相信大家的目标是一致的，就是要确保这次访问取得圆满成功。”

这不是中国方面第一次试图阻挠外国随团记者采访本国领导人的活动。

本月初，加拿大总理特鲁多访华并与李克强共步红地毯时，中方安保人员也试图阻挡加媒和加拿大总理公署摄像记者拍照。

去年9月，时任美国总统奥巴马到杭州参加二十国集团（G20）峰会，他的专机抵达机场后，奥巴马的随行记者准备拍摄总统步出专机的画面，却被中国官员架起警戒线阻挡。美国总统国家安全事务助理赖斯越过了警戒线区，结果与一名中国官员发生了对峙与言语冲突。

当时一名白宫女官员说那是美国飞机和美国总统，中国官员则用英文怒怼：“这是我们的国家！这是我们的机场！”（联合早报记者林子恒北京报道）

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