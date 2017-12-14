明年春节两岸加班机规划出炉 上海减11班

台湾交通部民航局表示，两岸航空主管部门人员已确认明年春节加班机规划，双方同意春节加班机期间，为明年2月2日至3月2日，上海、北京、广州、深圳、杭州总共加开256班次，较去年减少四班，其余机场春节加班机总量，循例不予限制。

据台湾自由时报的消息，民航局表示，考量民众与航空公司需求，循例春节加班机总量不予限制，仅在大陆部分繁忙机场设有上限，分別为上海浦东162班、北京16班、广州11班、深圳23班、杭州44班，其余机场则无班次上限，去年总计飞航400多个班次。于春节加班机期间，双方航空公司均可于班次上限内，依市场需求提出春节加班机申请。

根据统计，今年上海浦东、北京、广州、深圳、杭州加班机总计256班次，较去年减少4班、约6％，主要减少在于上海班次，去年总共加开上海浦东173班、北京7班、广州14班、深圳22班、杭州44班、共260班机。

民航局表示，双方规划于明年1月3日起，陆续核准航空公司春节加班机申请，以便利旅客订位安排行程，飞航班次与起降时间亦比照以往，按各方时间带管理相关规定申请。

不过，松山机场、上海虹桥机场春节期间不开放飞航两岸加班机，原营运往返松山机场两岸航线的航空公司，可安排包机在桃园机场起降。



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