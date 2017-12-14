北京通州部分区域禁放烟花爆竹

据悉，自12月14日起，北京城市副中心通州区的部分区域禁止燃放烟花爆竹。

新华网的消息指出，烟花爆竹禁放区域为：东至潮白河（含潮白河）、西至通朝行政区域边界线、北至潞苑北大街（含潞苑北大街）、南至京哈高速路以北西集镇界、漷县镇界所围区域。这些区域全年禁放。

此外，禁放区以外的通州区其他行政区域为烟花爆竹限放区，执行限放措施。限放时间是农历除夕、正月初一全天和正月初二至正月十五每日七时至二十四时，可燃放烟花爆竹，其他时段不得燃放烟花爆竹。

燃放烟花爆竹与环境承载力之间的矛盾日益突出，因燃放烟花爆竹引发的大气污染、安全事故较多。据通州区相关部门负责人介绍，为维护公共安全，进一步改善区域空气环境质量，推动移风易俗，通州区推出了烟花爆竹禁限放管理措施。

另外，在非禁放区的禁放部位如文物保护单位、车站等16类重点单位及人员密集场所也将采取禁放措施。

空气重污染橙色和红色预警期间，实施临时禁止燃放烟花爆竹措施，通州区全部区域禁止燃放烟花爆竹。

对禁限放区域内违规燃放烟花爆竹的单位或个人，执法机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》《烟花爆竹安全管理条例》《北京市烟花爆竹安全管理规定》等法律法规，依法坚决予以查处；并依据相关法律对非法运输、销售、储存烟花爆竹等违法犯罪行为进行严厉打击；实行举报奖励制度，对群众举报烟花爆竹违法线索经查证属实的予以物质奖励，对举报人身份等信息严格保密。

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