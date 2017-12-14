中国外交部召见澳大利亚大使提出抗议

（早报讯）中国外交部上周正式召见了澳大利亚驻华大使，针对澳方指控中国试图影响澳大利亚内政一事提出抗议。

路透社今天引述知情人士报道，澳大利亚驻华大使詹恩·亚当斯（Jan Adams）是在上周五（8日）被中国外交部召见。

中国外交部发言人陆慷今天在例行记者会上证实此事，表示“外交部负责人同澳大利亚驻华大使进行了重要的谈话”“澳方对中方在两国关系相关问题上的立场非常应该非常清楚”。他没有透露更多详情。

另一名外交部发言人耿爽上周五曾说，特恩布尔发表中国试图渗透影响澳大利亚政治的言论，毒化了中澳关系气氛，充满了对中国的偏见，中方已向澳方提出严正交涉。

特恩布尔上周一（4日）在堪培拉针对中国指出，有外国势力正在澳大利亚与世界范围内进行“前所未有的政治干预行为”。

此前，特恩布尔推动禁止外国政治献金的法案，也被视为是聚焦所谓的中国软实力，使中澳关系近来趋于紧张，引发业界与在野党担忧中澳经贸往来会受到影响。中国是澳大利亚最大贸易伙伴，去年，澳大利亚出口到中国价值930亿澳元（959亿新元）的货物。特恩布尔则否认自己反华，并对反对党利用这个议题为明天的一场重要补选争取选票表示失望。

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