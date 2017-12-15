洪秀柱：若强化“各表”淡化“一中” 就会表成“一中一台”

国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长14日在香港发表演讲，谈“两岸交流30年的回顾与展望”，对于“九二共识”，洪秀柱认为，目前台湾政治人物对九二共识只谈“一中各表”，强化了“各表”、淡化了“一中”；虽说要求同存异，但只凸显“异”，而不谈“同”，以台湾目前趋势，这样表下去会表成“两个中国”或“一中一台”。

据中时电子报报道，洪秀柱此行受邀前往香港中评智库举办的“第七届港台影响力论坛”。她认为，“九二共识”是两岸政治互信的基础，签署和平协议，更是当初连胡五大愿景的内容，未来我们应思考如何落实。

演说中洪秀柱也提到，两岸交流30年，来往频繁，关系理应愈来愈密切，为何许多民众，尤其年轻人却越来越反中、仇中？

她认为，台湾年轻人约七成不曾到过大陆，甚至以为大陆还是像30年前那样落后，网络上相互不了解的，“愈骂感情愈疏离”，因此未来年轻人的两岸交流，更是重要、刻不容缓。“永久和平才是两岸之福，战争之开始等于地狱之门打开，两岸的和平不是天上掉下来的礼物。”

演讲中，洪秀柱期许“二十一世纪是中国人的世纪”，但我们想要带给世界什么样的影响？中国的文化不是争强斗胜的“独霸文化”，而是不断融合包容的多元文化。

洪秀柱引述中共总书记习近平在十九大会议上提到的“大道之行、天下为公”的王道思想，她认为要共同努力推动和平发展；两岸发展更要“用情、用心、用方法”，携手并进，让两岸和平、双方民众真正心灵契合。

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