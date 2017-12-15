美前驻联大使波顿：中国野心威胁美国

美国前驻联合国大使波顿（John Bolton）接受媒体访问表示，中国对南中国海、东海的野心，对美国而言是个真正的挑战，是地缘政治威胁；他并直指中方在南中国海的行为“粗暴”（outrageous）、令人无法接受，称中国大陆想占领整个南中国海。

台湾联合新闻网转述美国“布莱巴特新闻网”（Breitbart）的消息称，波顿表示中国军机绕台以及日本（贴近日本的防空识別区飞行）的确升高紧张局势，但不代表中方的政策出现重大改变。

波顿说道，“美国已将重点放在中国在南中国海的行为，这是粗暴且令人无法接受的。他们企图占领整个南中国海。若（民主党总统候选人）希拉里当选总统，我相信他们会这么做。”

波顿补充，中国对东海也有野心，看地图就知道原因，“他们想要拿回台湾，他们认为这是中国的一部分。”波顿指，中方想要钓鱼台，也想突破第一岛链。

“这对美国而言是个真正的挑战”，波顿表示，因为前总统奥巴马过去八年削减预算后，美国海军力量已减弱；波顿说，美方倾向从贸易交易角度看待中国大陆，但这是个地缘政治威胁，且威胁日益加剧。

至于国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）近日称美方愿意在不设前提的情况下，与朝鲜谈判，波顿认为这种谈判没有用；朝鲜过去25年一再欺骗美国，称其会放弃核武计划，以换取各种外援，他们一再违背承诺。

波顿还说，美国可接受与朝鲜谈判的这种主张，只是表明美国准备让朝鲜拥核；他认为，蒂勒森的言论与总统特朗普对朝鲜的强硬态度出现明显差异，代表白宫还没控制国务院。

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