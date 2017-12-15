北京局地或现降雪 今日最低气温再下降伴4级北风

近几天北京气温持续低迷，昨天（13日）清晨北京最低气温达到-8.6℃，创下今冬新低。今天北京低温持续，最高气温仍维持在冰点上下，白天山区和西南地区或有雪花飘落。明起北京最低气温将再次走低，并伴有4级左右北风，市民需注意防寒保暖。

据中国天气网的消息，昨天清晨，北京最低气温再创今年入冬以来的历史新低，平原地区大部分地区的最低气温在-10至-7℃，其中南郊观象台为-8.6℃。到了白天，最高气温也仅为-0.6℃。

今天，北京以阴为主，山区有小雪或零星小雪，西南部地区有零星小雪，最高气温为0℃，寒意十足。北京专业气象台气象专家全红月介绍到，今天，北京平原地区，包括城区在内下雪的可能性较小。所以大部分市民可能无缘见到雪花飘落。

北京市气象台14日6时发布预报：今天白天阴，山区有小雪或零星小雪，西南部地区有零星小雪，南风二三级，最高气温0℃；夜间阴转多云，南风一二级转北风三级，最低气温-4℃。今日天气以阴为主，部分地区将出现降雪，气温较低，市民外出需注意防寒保暖。

此外明后天，受冷空气影响，北京将有一次大风天气过程，最低气温将再次走低，16日最低气温仅为-8℃。公众需及时关注天气预报，注意防风保暖。



免费试阅14天