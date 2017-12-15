北京永定河南大荒湿地开工 明年将免费向市民开放

距离天安门以西18公里处，纵贯北京的“母亲河”永定河上的一大湿地工程——南大荒湿地，本月将正式开工，计划于明年完工。南大荒湿地建成后，除日常净水功能之外，还将与永定河休闲森林公园融为一体，免费向市民开放，成为永定河沿线又一个多功能滨水空间。

每日净化6万立方米水 补充永定河水源

据北京青年报的消息，即将开建的南大荒湿地，总面积30公顷，位于京城西五环与西六环之间，莲石西路南侧，北京园博园对岸。与永定河现状“五湖一线”中的莲石湖、园博湖相邻。这里原是石景山区永定河休闲森林公园预留地，此前用于培育苗木。

南大荒湿地采用人工湿地技术。据了解，人工湿地具备良好的水质净化效果，作为一种自然动力来源的水净化工艺，其水净化过程无能耗、无二次污染，管理安全简单，是低碳水处理的代表。

据市发改委相关负责人介绍，明年建成后，南大荒湿地每日可净水6万立方米，可将地表水Ⅳ类提升至准Ⅲ类， 成为再生水利用、补给永定河生态用水的重要一环。

“作为永定河再生水主力水源之一，小红门再生水厂将为永定河平原南段日输水20万立方米。这20万立方米再生水怎么净化？除了现状园博湿地每日净化8万立方米外，将开建的南大荒湿地和定于明年开建的长兴湿地，都将各净化6万立方米/日”，市发改委相关负责人表示。

将打造湿地休闲园免费向市民开放

南大荒水生态修复湿地，将建于永定河休闲森林公园内部，在实现净化功能的同时，其景观绿化设计也将别具特色。据介绍，这块大湿地将设计成“流、曲、融”三大特色，以既有的林地、湿地水生植物景观为基底，通过对湿地中的水道、木栈道等配置，将其打造成永定河生态治水的示范区、林水相融的景观带、人水和谐的休闲园、流域文化的展示廊。

同时，南大荒湿地还将与莲石湖、园博湖、园博园相得益彰，形成永定河个性化水景观，大幅提升水的生态服务价值，促进区域林、水、城可持续健康发展。

据介绍，届时南大荒湿地还将设置生态展示、儿童科普活动区，彰显湿地在维持生物多样性与生态平衡中的重要意义，明年建成后都将免费向市民开放。

可支撑海绵城市建设

作为永定河河滨带自然生态系统的重要组成部分，南大荒湿地不仅可以净化水质、提供绿色景观、改善区域小气候、提供大量动物繁衍的栖息地，还有利于维持生物多样性，逐步恢复河道自然生态系统。

据介绍，湿地将连接永定河“五湖一线”的自循环系统，充分挖潜自身净化能力，与河岸形成生态微循环，提升永定河自净功能。

“此外，利用湿地坑洼的天然属性，结合部分工程措施，还可以加大降雨就地消纳和利用比重，支撑海绵城市建设”，市发改委介绍说。



免费试阅14天