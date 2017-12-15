中外合作育出首批无“毒”活猪，三年内实现猪到人的器官移植

美国、中国和丹麦研究人员日前宣布，他们培育出世界上首批对器官移植而言无“毒”的活猪，成功解决猪器官用于人体移植最重要的安全性问题，为全世界需要器官移植的上百万病人带来希望。

据经济参考报的消息，该项研究成果由云南农业大学、美国哈佛大学创生生物团队、丹麦奥胡斯大学联合完成。哈佛大学教授、基因技术领域著名科学家乔治·丘奇认为，这批克隆猪的诞生和存活具有奠基性，异种器官移植有望两年内被安全应用到临床上。

猪是解决人类器官短缺的理想供体

据不完全统计，全世界每年超200万人需器官移植，但器官捐献数远低需求数。移植器官供体不足随着老龄化和慢性疾病的多发愈加严重，供需矛盾突出。

猪因为一万多年前被人类驯养，一直与人类迁徙生存，其生理指标、代谢系统以及基因的相似度都与人类相似，器官大小和功能与人类器官也高度相似，包括肾、心、肝、胰岛细胞、皮肤和角膜等器官和组织是能移植到人身上的最佳异种器官。且猪繁殖快，无伦理之争等优势，被认为是解决人类器官短缺的理想供体。

但猪器官移植到人体上面临两大难题：猪内源性逆转录病毒引起的安全性问题和排斥反应。上世纪90年代，研究者曾尝试用异种器官移植的方式解决器官移植问题，但试验却发现，猪的器官在人体内不仅存在免疫排斥问题，还可能存在“毒”性。

2020年将实现猪到人的器官异种移植

以美国eGenesis公司为首的研究团队不久前在学术期刊《科学》上发表了此次科研成果。首批敲除猪内源性逆转录病毒基因的无“毒”克隆猪由云南农业大学魏红江教授与美国eGenesis公司杨璐菡博士和哈佛大学乔治·丘奇教授在云南农业大学成功获得。

在最新研究中，杨璐菡等人结合使用CRISPR工具和小分子药物，成功修改了猪原代纤维细胞基因组中25个基因位点。然后，像培育世界第一只体细胞克隆动物“多利”羊那样，研究人员通过细胞核移植操作，利用修改好的猪纤维细胞制造出猪胚胎，并植入母猪体内，最终在西南生物多样性实验室诞生出世界首批内源性逆转录病毒被灭活的猪。

eGenesis公司表示，2020年将会实现猪到人的器官异种移植。同时，2017年8月，日本国立国际医疗研究中心等研究团队也对外发布，三至五年内实现猪胰岛细胞移植到I型糖尿病患者体内的临床应用。

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