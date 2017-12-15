林郑今会晤习近平 从座次折射北京对港人事布局

上任半年来首次赴京述职的香港行政长官林郑月娥，今日（15日）将上演行程重头戏，在中南海分別获中国国家主席习近平及总理李克强接见。外界关注的，除了这两位最高领导人会向香港传递什么政治讯息，届时的列席座次亦是传媒的焦点。同时，足以左右香港未来五年政治格局走向的港澳工作协调小组组长，将在这一幕上揭晓。

香港01的报道称，2012年，香港行政长官梁振英上京述职，除了获即将卸任中国国家主席的胡锦涛和总理温家宝接见，亦得到当时已握最高实权的新任中共总书记习近平接见，当时参与会面的尚有新任政治局常委张德江和政治局委员李源潮，其后，二人分別获证实出任港澳协调小组的组长及副组长。

自此之后，领导人接见特首述职的座次安排，成为外界窥探北京对港高层人事布局的水晶球。例如2016年12月，习近平在中南海瀛台接见梁振英，当时同场的除了张德江、李源潮、栗战书、杨洁篪，还有统战部部长孙春兰。从那时起，人们才知道协调小组又多了一名副组长。

“中央港澳工作协调小组”是目前中共负责港澳事务的最高架构，一般由一名政治局常委任组长，并配有两至三名副组长。官方公开资料显示，过去五年一直由张德江任组长，三位政治局委员任副组长，包括时任统战部部长孙春兰、国家副主席李源潮，以及负责外交事务的国务委员杨洁篪。十九大前，三名小组成员分别是时任港澳办主任王光亚，时任香港中联办主任的张晓明、时任澳门中联办主任的王志民。

张德江从2012年起出任协调小组组长已五年，随着中共十九大换届，谁将接棒其岗位成为关注焦点。在10月份的十九大上，栗战书成为新一届政治局常委，尽管其具体职位还并未正式公布，但外界早认定他将于明年北京“两会”，正式接替张德江的全国人大委员长职务。加上今年4月林郑进京接受行政长官任命状，获习近平接见时，当天时任中办主任栗战书被安排坐在李源潮之后、杨洁篪之前，被视为其主管港澳事务的铺垫。

在今日的会晤中，除了栗战书的身份受关注外，新任统战部部长尤权会否列席，也值得留意。如上文所指，2016年国家主席习近平会见述职的梁振英时，孙春兰以统战部部长的身份第一次参与，且坐在张德江之后。这种格局，意味着统战部部长已成为中央对港事务团队的骨干之一。

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