11月份中国实际使用外资增长90.7% 促进外资流入

从中国商务部获悉：1月份至11月份，中国新设立外商投资企业30815家，同比增长26.5%；实际使用外资金额8036.2亿元（人民币，下同），同比增长9.8%。其中，11月当月，中国新设立外商投资企业4641家，同比增长161.5%；实际使用外资金额1249.2亿元，同比增长90.7%。

据经济日报的消息，中国商务部新闻发言人高峰表示，11月份实际使用外资实现较快增长，主要得益于11月份新设企业数大幅增长有效地促进了外资流入，部分大项目集中到资，以及今年连续出台的促进吸收外资的政策文件，政策效应不断显现。

制造业和服务业吸收外资依然保持较快增长。高峰表示，前11个月，制造业实际使用外资2077.6亿元，同比增长0.2%，占外资总量比重的25.9%；服务业实际使用外资5827.5亿元，同比增长13.5%，占外资总量比重的72.5%。

高技术业吸收外资延续良好增长态势。高技术制造业实际使用外资601.5亿元，同比增长9.9%。高技术服务业实际使用外资1771亿元，同比增长100.9%。

数据显示，今年以来，中国境内投资者共对全球174个国家和地区的5796家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资1075.5亿美元，同比下降33.5%，非理性对外投资得到进一步有效遏制。



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