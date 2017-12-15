美智库：中国持续在南中国海造岛建礁

美国智库战略暨国际研究中心（CSIS）今天公布南中国海海域最新空照图显示，中国虽试图改善与其它南中国海主权声索国的关系，但在争议岛礁的建设及军事化，这一年没停过。

据台湾联合新闻网的消息，CSIS旗下的亚洲海事透明倡议（Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI）今天公布最新卫星照片显示，在国际社会将目光转向关注东北亚朝鲜半岛局势之际，中国在南中国海争议岛礁仍“闷声建设”，总计今年新建设施面积达29万平方公尺。

报告指出，北京一方面努力改善与其它南中国海主权声索国的关系，但对有主权争议的岛礁建设与全面军事化没停过。

南中国海群岛上的永暑礁是今年大兴土木面积最广的，高达11万平方公尺的面积上、设置飞机跑道、停机棚、雷达装置、能隐藏弹道飞弹发射平台的遮蔽物、可储存弹药的地下通道及大型通讯设施。

AMTI表示，在南中国海群岛上，渚碧礁已可见俗称“象笼”（elephant cage）、用来蒐集信号情报的超高频天线部署；美济礁上也已看到新的雷达通讯设施。

西沙群岛上最大的岛礁－永兴岛，已清楚可见中国部署的军机，报告指出，解放军10月底不但主动公布歼11战机在当地演练的消息，AMTI更在11月中拍摄到运八电战机，永兴岛看来是中国在南中国海军力投射与部署的区域总部。



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