北京医药卫生体制改革 政府定价范围将逐步缩小

《北京市“十三五”期间深化医药卫生体制改革实施方案》日前正式对外发布。《方案》提出，2020年北京将率先建立比较完善的基本医疗卫生制度，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变，进一步提高人民群众的健康水平。备受公众关注的医疗价格改革部分，《方案》提出将逐步缩小政府定价范围，基本医疗服务价格由政府主导，非基本医疗服务价格由市场决定。

据经济日报的消息，《方案》提出，将适时提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现医务人员技术劳务价值的医疗服务项目价格，降低大型医用设备检查、检验项目价格以及药品、耗材价格和费用。此外，北京市即将制定公立医院薪酬制度改革试点工作方案，将着力体现医务人员技术劳务价值。同时，严禁向科室和医务人员下达创收指标，医务人员薪酬不得与药品、卫生材料、检查、化验等业务收入挂钩。

北京市医改办相关负责人表示，北京医药分开改革已取得明显成效。下一阶段，将继续通过同步联动改革，挤出价格水分，进一步规范药品全流程管理，在全面取消药品加成的基础上，进一步取消医用耗材加成，落实分类采购，鼓励集中带量采购，降低采购成本，为医保付费与医疗服务价格改革腾出空间。

在医保支付方式改革方面，《方案》提出，2017年北京在全市三级综合医院推进住院按病种分组付费工作，并向二级医院推广；对于精神障碍等需长期住院治疗且日均费用相对稳定的疾病，探索按床日付费；研究实行门诊按人头付费，引导慢性病参保人员到基层医疗机构就诊。到2020年，上述改革将覆盖所有医疗机构和医疗服务。

北京市医改办有关负责人介绍，相对于其他付费方式，按病种分组付费具有规范临床行为、优化资源利用、杜绝过度服务等优点，能有效控制医药费用不合理的增长。下一阶段，将针对不同医疗服务特点，推进医保支付方式分类改革，实行多元复合式医保支付方式，促进医疗机构规范行为、控制成本、合理治疗。

此外，《方案》还提出，在强化行业综合监管方面，针对医疗行业专业技术性强、部分服务不易保存客观证据、难以准确计量的特点，将探索医疗行业服务留痕。“在尽量不增加医护人员工作量的前提下，由各医疗机构采取借道留痕的方式，利用现有载体如知情同意书、手术记录、护理记录、治疗记录、医嘱执行单等完善规范服务记录，并采取签字、扫码枪、扫腕带等方法让患者对接受的质价相符的医疗服务予以确认。”北京市医改办相关负责人表示，医疗行业服务留痕将充分保障患者的知情权、选择权和监督权，便于管理部门必要时对医疗机构调查取证。



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