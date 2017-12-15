文在寅在北京吃油条喝豆浆，并体验移动支付

14日上午，韩国总统文在寅和夫人，以及韩国驻华大使卢英敏夫妇，一起在下榻的北京钓鱼台国宾馆附近的一家“永和豆浆”店中，享用了传统的中国式早餐——油条、豆浆。澎湃新闻引述韩联社的报道称，为了体验中国当下正流行的移动支付，文在寅还用手机扫码支付的方式支付了早餐的花费。

《东亚日报》14日也报道称，文在寅一行在店中尝试了油条这一在中国民众中具有代表性的早餐；此外，文在寅还尝试了小笼包和馄饨这两款具有中国特色的早点。早餐之后，由于文在寅没有注册手机支付账号，大使馆工作人员拿着智能手机向文在寅演示手机支付的步骤。随后，文在寅用智能手机扫描桌面上的条形码，总共支付了早餐钱68元。

报道称，文在寅对中国的移动支付颇感兴趣，在结账时问同行的驻华大使卢英敏：“连这个都能手机结算？”卢大使回答称在中国通常都是用手机结算的。报道还指出，在中国，移动支付系统在购物和交通等各个领域已经司空见惯，甚至街上的小吃都可以通过手机支付来购买。

韩联社报道援引青瓦台发布消息称，在用餐结束后，文在寅还与店里的中国民众聊起了天，并在最后竖起大拇指和店里的中国民众一起拍照留念。青瓦台表示，总统通过这样的早餐能够有机会亲身体验中国人民在北京的早晨。

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