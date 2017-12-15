新台湾国策智库民调：41%认为民进党偏资方 21%认为偏劳方

新台湾国策智库今发布最新民调，台湾六都（台北、新北、桃园市、台中市、台南市与高雄市）民众对总统蔡英文的满意度，有45.5%民众对蔡英文上任至今感到不满意；仅有28.8%感到满意。相较之下，台行政院长赖清德上任至今，有40.3%民众感到满意，有33%不满意。

据苹果日报的消息，民调也对六都民众对主要人物好感度调查，最高的是高雄市长陈菊51.7%，其次依序是赖清德48.9%、鸿海董事长郭台铭46.9%、台中市长林佳龙45.9%、台北市长柯文哲45.8%、新北市长朱立伦35.4%、蔡英文34.2%、桃园市长郑文灿30.3%、立法院长苏嘉全27.7%、国民党立委蒋万安25.9%、国民党主席吴敦义16.1%、台南市长李孟谚2.5%。

此外，针对六都民众对《劳动基准法》再修法，有40.8％民众支持、33.3%不支持。而有40.7%民众认为民进党比较偏向资方的政党、有21.1%认为是偏向劳方。

新台湾国策智库创办人为独派辜宽敏，董事长为绿委高志鹏，执行长为高雄市前议员陈致中。此次调查是委托趋势民意调查公司进行，调查六都年满20岁民众，此用电话调查、随机抽样方式，调查时间是在本月8日到13日，采分层比例随机抽样方式进行，完成4841有效样本，在95%信心水准下，抽样误差范围在正负1.41%。

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