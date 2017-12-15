中国官方发表《中国人权法治化保障的新进展》白皮书

中国国务院新闻办公室15日发表《中国人权法治化保障的新进展》白皮书。

中新网的报道称，白皮书全文约17000字，除前言、结束语外，共包括六个部分，分别为不断完善人权保障法律体系、依法行政保障公民合法权益、有效提升人权司法保障水平、夯实人权法治化保障的社会基础、加强党对人权法治化保障的领导和积极促进全球人权法治建设。

白皮书说，多年来，中国坚持依法治国基本方略，努力建设社会主义法治国家，人权法治化保障不断迈上新台阶。中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，坚持以人民为中心的发展思想，从推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，作出了全面依法治国的重大战略部署，将尊重和保障人权置于社会主义法治国家建设更加突出的位置，开启了中国人权法治化建设的新时代。

白皮书指出，中国共产党第十九次全国代表大会已就深化全面依法治国实践作出重大部署。当前，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民正在为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而努力。在实现伟大梦想的征程上，社会主义法治国家建设必将取得更加丰硕的成果，中国的人权法治化保障水平必将得到更大提升，中国必将为发展人类政治文明作出新的更大的贡献。

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