韩总统府积极评价文习会 回应“怠慢说”

韩国总统府要员15日表示，前日的中韩首脑会谈是两国关系扬帆再启航的利好信号。这位高官指出，首脑会谈较原定时间延长一个多小时，足以恢复两国领导人的互信，可以感受到双方的共同努力。

据韩联社的消息，该官员称，这是他第一次见到首脑会谈延长一个多钟头，在客观上体现了中方和习主席何等重视与韩方和文总统的关系。在这种情况下，无法同意所谓中方怠慢韩方的说法，文总统在大众餐厅吃早饭也是韩方积极策划安排的，这是主动深入中国人民群众的外交行程，希望外界根据会谈内容评价访华成果。

该官员解读称，光从谈论“萨德”问题的多寡轻重来看，与韩国总统文在寅和中国国家主席习近平11月APEC峰会期间的第二次韩中首脑会谈相比，此次第三次会谈释放出向好信号。习主席在扩大会谈阶段将其表述为“众所周知的原因”，只在随后的小规模会谈进入尾声时点到为止，最低限度地谈及“萨德”，仅从昨天会谈结果来看，应视为积极信号。

除此之外，文习会就半岛和平稳定四项原则达成一致，而美方则传出对朝动武言论，韩国如何在秉持韩中共识的同时与美方协作处理涉朝事务。该官员就此回答，军事选项是外交和平解决朝核问题的后盾，诉诸和平外交解决手段也是美国的正式立场，韩中两国达成协议的四大原则与美方的立场并无差异。

该官员就韩国记者遭中国籍安保人员集体殴打表示，这是不应有的事情，希望遭遇伤痛的记者们尽早康复。文总统已经有力地指示总统府安保室长郑义溶亲自慰问受害记者，并采取得力措施。待明确原委、厘清责任关系后，青瓦台方面才能向媒体介绍后续措施。外长康京和已于昨天向中国外长王毅就此表示强烈遗憾，料已谈到调查真相、追究责任、杜绝再发等问题。

被问及王毅轻拍文在寅手臂是否属于外交失礼时，该官员回答，既然文总统首先表达了亲密感，王部长的相应动作也是可以理解的，与其斥为外交失礼，不如视作亲密接触。

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