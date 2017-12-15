中国农业部：初步计划2018年培养100万以上新型职业农民

中国农业部副部长叶贞琴今日介绍，中国初步计划明年要培养100万以上新型职业农民。

据中新网的消息，中国国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，农业部副部长叶贞琴介绍培育新型农业经营主体推进现代农业发展有关情况，并答记者问。

叶贞琴介绍，中国将扶持一批一二三产业融合，适度规模经营多样、社会化服务支撑、以“互联网+”紧密结合的各类新型经营主体。

要加大政策支持力度，着力培育一批示范家庭农场，示范合作社和示范农业产业化联合体，使这些示范主体能够成为规范运营、标准化生产和带动农民的标杆和骨干。

同时要加大对新型经营主体开展农业生产托管等社会化服务的财政支持力度，加大对新型经营主体带头人轮训的支持，初步计划是明年要培养100万以上新型职业农民。

另外，在今年已经批准创建41个国家现代农业产业园的基础上，2018年再建一批国家现代农业产业园，择优支持一批全国农村创业创新示范园区(基地)。

叶贞琴介绍，将综合运用税收、奖补政策，鼓励金融机构创新产品和服务，加大对新型经营主体、农村产业融合发展的信贷支持。

同时，还要支持开展农业设施设备的抵押贷款和生产订单融资，推广大型农机设备融资租赁，深入开展农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点。

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