北京首都机场回应“母婴室在男厕”报道：实为家庭卫生间

据北京青年报12月15日消息，北京首都机场今日就有媒体报道中提到“男厕里的母婴室”做出回应，表示实为位于T2男卫生间入口处的一间“家庭卫生间”。

首都机场表示，目前首都机场拥有母婴室103间，并设置拥有亲子功能的无障碍/家庭卫生间124间。1号航站楼设置母婴室2间，无障碍/家庭卫生间11间；2号航站楼设置母婴室9间，家庭卫生间20间；3号航站楼设置母婴室92间，无障碍/家庭卫生间93间。

家庭卫生间是在厕所中专门设置的、为行为障碍者或协助行动不能自理的亲人(尤其是异性)使用的卫生间，配备呼叫铃、扶手、自动门等无障碍设施。”此概念的提出是为解决一部分特殊对象（不同性别的家庭成员共同外出，其中一人的行动无法自理）上厕不便的问题，主要是指女儿协助老父亲，儿子协助老母亲，母亲协助小男孩，父亲协助小女孩等。

近年来，随着男性携带婴儿旅客的增多，首都机场在有空间的家庭卫生间里也加装了婴儿打理台，为旅客出行提供便利。

另外针对出现烟味的问题，卫生间内已张贴禁烟提示，且驻厕保洁员发现吸烟会及时上报劝阻。在此，首都机场呼吁旅客遵守禁烟条令，为大家创造干净健康的出行环境。

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