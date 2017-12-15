中国全国人大常委会五年间作出17项立法授权和改革决定

中国国务院新闻办公室15日发表《中国人权法治化保障的新进展》白皮书。白皮书指出，2013年至2017年6月，全国人大常委会依照法定程序作出17项立法授权和改革决定，确保有关改革在法制框架内依法有序推进。

中新网的消息称，截至2017年10月，十二届全国人大常委会已74次就法律草案公开征求意见。其中，就民法总则草案进行三次审议，三次向社会公开征求意见，组织数十场专家咨询会，共收到15422人次提出的70227条意见；收到针对刑法修正案(九)草案二次审议稿的意见达11万多条。

中国修改刑法，取消九个死刑罪名，提高对死缓罪犯执行死刑的门槛。修改民事诉讼法，明确检察机关可以提起民事公益诉讼。

全国人大常委会通过《关于废止有关劳动教养法律规定的决定》，废止劳动教养制度。实施宪法规定的特赦制度，对四类部分服刑罪犯实行特赦，彰显全面依法治国和人道主义精神。

白皮书显示，2016年，中国立法机关对行政法规、司法解释进行备案审查37件，有重点地对地方性法规开展主动审查，处理各方面提出的审查建议92件。

中国赋予240个设区的市、30个自治州、四个不设区的地级市地方立法权。截至2017年10月，新获地方立法权的市(州)已制定地方性法规456件，制定地方政府规章193件。

白皮书说，中国制定《居住证暂行条例》，推进城镇基本公共服务和便利常住人口全覆盖。制定《不动产登记暂行条例》，明确各类不动产实行统一登记，有效保障不动产交易安全，保护不动产权利人合法财产权。制定境外非政府组织境内活动管理法，促进境外非政府组织在中国境内依法开展交流与合作。

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