西安咸阳机场年旅客吞吐量破4000万人次 中国国内第八家

今天(12月15日)上午9:20分，从广州飞往西安的MU2324航班降落在西安咸阳国际机场，乘坐该航班返回西安的严荣权成为西安咸阳机场今年第4000万名旅客。至此，西安咸阳国际机场成为中国国内第八家年旅客吞吐量突破4000万人次的机场。

据西部网的消息，自2007年机场旅客吞吐量突破1000万人次后，十年间西安咸阳机场旅客运输量完成了三次千万量级的大跨越。尤其是2016年至2017年，机场旅客吞吐量以年均近500万人次的增量，两年净增近1000万人次。相当于每年增长一个中型机场，两年间增长了一个大型机场，增速始终高于全国民航平均水平，位居全中国十大机场前列。

目前在西安咸阳国际机场运营的航空公司达到64家，驻场运力115架，通航点196个，日均超过10班以上的快线21条，开通了多条重要洲际客运航线以及全货运航线。通达23个国家的44个城市，其中包括14个丝路沿线国家的26个城市，构建起陕西对外开放和走向世界的航空大通道。

近年来，西安咸阳机场持续推进航班时刻容量评估工作，将高峰小时航班保障架次由50架次提高到54架次，有效缓解时刻资源紧张的问题，在西北地区率先实施72小时过境免签，机场始发航班正常率和航班放行正常率连续18个月位居全国十大机场前列。

据西安咸阳机场方面透露，未来一段时间，西安咸阳机场将布局五条跑道，建设南主北辅两个航站区，东西两个航站楼群，机位数达到370个，航站楼总面积达到150万平方米，到2020年机场运输起降将达到38万架次，旅客吞吐量5500万人次，货邮吞吐量50万吨。力争到2045年，机场旅客吞吐量将接近1亿次。



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