上海表彰世界技能大赛选手 金牌选手各奖50万元并落户

12月15日上午，上海隆重召开第44届世界技能大赛上海参赛表彰暨第46届世界技能大赛申办工作总结会议，对参赛选手、技术指导专家和为世界技能大赛申办和参赛作出贡献的单位和个人予以了表彰。

澎湃新闻的报道指出，上海对第44届世界技能大赛的两位金牌选手，各奖励人民币50万元，晋升高级技师职业资格，并对其参赛项目技术指导专家组各奖励人民币50万元。对优胜奖选手，各奖励人民币10万元，晋升技师职业资格，并对其参赛项目技术指导专家组各奖励人民币10万元。对其他参赛选手，各奖励人民币5万元，在现有基础上晋升一级职业资格，并对其参赛项目技术指导专家组各奖励人民币10万元。

除物质奖励外，上海还对年龄在14至40周岁的金牌选手，同时授予“上海市青年五四奖章”、“上海市杰出青年岗位能手”。对金牌选手杨山巍，根据本市人才引进相关规定，直接办理本市常住户口落户。对年龄在14至40周岁的优胜奖选手，授予“上海市青年岗位能手”。对年满18周岁的女性优胜奖选手，授予“上海市巾帼建功标兵”。

对上述获奖选手，分别授予“上海市杰出技术能手”荣誉称号，并在同等条件下，优先向人力资源社会保障部推荐参加中华技能大奖、享受国务院政府特殊津贴人员等项目评选。对系中职在校学生身份的获奖选手，参加专科层次招生录取时给予一定的政策优惠。

2017年10月14日至19日，第44届世界技能大赛在阿联酋阿布扎比举行，上海代表团共派出6名参赛选手。潘沈涵和杨山巍分别获得花艺和车身修理项目金牌。餐厅服务项目选手陈亦凡和网站设计与开发项目选手孔元元获得优胜奖。国际货运代理项目选手周思语、印刷媒体技术项目选手杨慧芳遗憾失利。

获得表彰的不只是参赛选手

会议上，对年龄在14至40周岁的金牌选手主要专家教练，授予“上海市青年岗位能手”。对主要女性专家教练，授予“上海市三八红旗手”或 “上海市巾帼建功标兵”。对作出突出贡献的技术指导团队，授予“上海市工人先锋号”。

同时，对为选手参赛作出贡献的在沪国家集训基地相关人员团队奖励2万-20万人民币不等的奖金；对金牌选手所在的在沪国家集训基地，授予“上海市五一劳动奖状”。对上海参赛选手输送单位相关人员团队奖励2.5万-15万人民币不等的奖金。

会议认为，上海将以世赛筹办为契机，进一步提升上海技能工作水平。一是要认真总结推广世界技能大赛的理念标准，推进上海技能人才队伍建设工作。制定上海技能提升行动计划，优化竞赛机制，加大宣传力度。二是上海各集训基地和技术专家团队要继续在技能人才工作领域贡献自己的智慧和力量。要传承工匠精神，要深化校企合作。三是各位选手要再接再厉、再创辉煌。



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