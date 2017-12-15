北京小客车指标2018年调整为10万个 新能源指标6万

北京市小客车指标调控管理办公室15日在其官网发布《关于2018年小客车指标总量和配置比例的通告》，通告称，2018年小客车指标年度配额为10万个，其中普通指标额度4万个，新能源指标额度6万个。

中新网的报道指出，根据《北京市小客车数量调控暂行规定》(市政府令第227号)、《北京市人民政府关于修改〈北京市小客车数量调控暂行规定〉的决定》(市政府令第276号)及其《实施细则》的有关规定，经市交通行政主管部门会同市发展改革、公安交通、环境保护、科学技术等相关行政主管部门研究并报请市人民政府批准，现就2018年北京市小客车指标额度及配置比例等有关事项通告如下：

一、2018年小客车指标年度配额为10万个，其中普通指标额度4万个，新能源指标额度6万个。

二、2018年小客车指标配置比例如下：

1.普通小客车指标。个人指标额度占年度指标配额的95%，共计38000个；单位指标额度占年度指标配额的4%，共计1600个；营运小客车指标额度占年度指标配额的1%，共计400个。

2.新能源小客车指标。个人指标额度占年度指标配额的90%，共计54000个；单位指标额度占年度指标配额的5%，共计3000个；营运小客车指标额度占年度指标配额的5%，共计3000个。



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