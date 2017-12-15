云南省实现3级以上地震2分钟自动速报

中国云南省地震灾害测报水平不断提高，省内3级以上地震实现2分钟自动速报；为进一步夯实防震减灾基础，农村危房改造工程计划到2019年底全面完成。

中新网的消息称，云南省是中国地震最多、震灾最重的省份之一，具有频度高、强度大、分布广、灾害重的特点。2010年以来，云南省发生5.0级以上破坏性地震16组22次，受灾总面积约7.12万平方千米，灾区总人口约606万人。

云南省地震局应急救援处副处长卢永坤表示，2017年度，云南破坏性地震数量只有一次，即3月27日漾濞5.1级地震，灾情较轻。从以年份为单位的时间轴上看，云南地区震情灾情呈现强弱交替的趋势。

卢永坤还说道，近年来，为不断提高抵御自然灾害的综合防范能力，云南省以防为主、防抗救相结合，加强灾害监测预报能力提升工程、地震烈度速报与预警工程、地质灾害综合防治工程、农村民居地震安全和中小学校舍安全工程、防灾应急“三小”工程等重点工程建设，夯实防震减灾基础。

目前，云南全省地震监测能力可达2.2级，重点监视防御区和人口稠密地区能达1.5级，实现了省内3级以上地震2分钟自动速报。地震烈度速报与预警工程项目也完成1246个观测台站的勘选、360个预警终端布设点位选取，计划5年内建设完毕并投入使用。

此外，2009—2016年，云南省实施农村危房改造及地震安全工程277万户，优先解决了住房最危险、经济最贫困农户的基本安全住房。从2017年起，该省还全面加强建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭4类重点对象的农村危房改造，计划到2019年底全面完成。

卢永坤表示，下一步，云南省还将深入实施《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》、防震减灾“十三五”规划和综合防灾减灾“十三五”规划，着力把云南建设成为地震科技创新示范基地、防震抗震实验基地和防灾减灾救灾新理念新思想新战略的试验区域。

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