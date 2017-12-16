普京：俄中在长远未来仍将是战略伙伴

俄罗斯总统普京莫斯科当地时间前天（14日）表示，俄中两国在长远未来仍将是战略伙伴。

据中新社报道，普京当天举行大型年度记者会，并于会上作出上述表示。

据报道，俄总统举行年度记者会的惯例始于2001年。今年的记者会持续时间长达3小时40分钟，普京共回答了54位记者的73个问题，涉及俄外交、内政等各方面。

普京当天在记者会上强调，中国是俄最大的经贸伙伴和最广泛意义上的战略伙伴。此前由于世界金融危机，俄中两国贸易额一度有所下滑，但俄中正在以非常快的速度恢复原有贸易水平。

他表示，俄将致力于推动实现北极航道全年可使用，并将全力推动亚马尔液化天然气项目等。

普京也说，中国的“一带一路”倡议与欧亚经济联盟，以及俄提出的、亚洲广泛伙伴关系的发展完全相容。他表示，自己完全相信，与中国发展战略关系是俄罗斯全国性共识。俄中两国在长远的未来仍然会是战略伙伴。

此外，普京高度评价了中共十九大的决议。他说，十九大通过的决议阐述了中国自身发展的议程和国际关系建设的议程，这与俄对本国发展、国际关系和俄在世界上的地位所提出的看法完全吻合，或非常接近。

另一方面，俄美关系也是媒体提问的重点之一。普京表示，为了俄美两国人民的利益，俄罗斯将努力使两国关系正常化，并与美方共同应对诸如恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散、环境恶化以及中东、朝鲜等问题。

同时，普京表示，有关“俄罗斯干扰美国大选”的指责都是美总统特朗普反对者捏造出来的。希望特朗普能有机会与俄罗斯建立联系，以便遵循其“竞选时的承诺”。

普京也回答了有关乌克兰的问题。他说，乌东部地区没有俄军队。当前明斯克协议执行缓慢的原因在于“乌克兰没有执行该协议的意愿”。

至于朝鲜问题，普京表示，俄不承认朝鲜拥核国地位。美朝都对半岛局势升级负有责任，双方应停止危险举动。

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