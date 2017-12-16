文在寅开启重庆之行 中国专家：打历史亲情牌

在结束了北京所有访问行程后，韩国总统文在寅于昨晚（15日）到达重庆访问。对于文在寅在访华日程中增加重庆，中通社引述专家指出，文在寅是在“打历史亲情牌”。

据青瓦台方面公布的日程显示，文在寅今天（16日）将在重庆参观大韩民国临时政府旧址，并参加中韩共同开发第三国市场产业合作论坛，参观现代汽车第五工厂。文在寅还将与重庆市领导人举行会谈。

报道引述中共中央党校教授张链瑰就此安排认为，中韩关系因“萨德”问题陷入低谷，此次文在寅访华重修关系，选择了“打历史亲情牌”。他的重庆之行，有回忆历史的意味，向中国民众传递出中韩在抗日战争中的“战友情谊”。

资料显示，大韩民国临时政府于1940年9月在中国战时首都重庆成立韩国光复军总司令部。太平洋战争爆发后，大韩民国临时政府发表对日宣战声明书，正式对轴心国宣战，并宣布重庆为大韩民国“借地办公”的临时首都，重庆成为中韩两国的政府办公地。

值得注意的是，文在寅上周三（13日）到访北京，正逢中国举办南京大屠杀死难者国家公祭日。文在寅指示韩国驻华大使卢英敏参加南京的公祭活动，而放弃到机场迎接自己。

同时，文在寅还在北京表示：“今天是南京大屠杀80周年，对于中国人经历的这起悲剧，韩国人也是感同身受。”

吉林大学行政学院国际政治系教授王生指出，文在寅在这一方面“动了一番心思”。

王生说：“文在寅的重庆之行，是突出历史的情节，强调在对日问题上与中国保持一致这样的一个立场。强调中韩历史合作的基础。”

不过，王生认为，文在寅访问重庆，是兼具历史与现实的双重意义。从现实层面讲，重庆是“一带一路”的一个重要节点，是中欧班列的起点，韩国在重庆的企业也很多。文在寅对重庆的访问，显示其对中国所倡导的“一带一路”的支持，这也是中国所希望看到的。

文在寅前天（14日）在北京与习近平举行会谈时曾表示，韩方愿积极参与共建“一带一路”合作。

中国外交学院国际关系研究所副教授凌胜利受访时认为，文在寅访问重庆的目的更侧重经贸合作。

凌胜利指出，经贸是推动中韩关系复苏最重要的原因之一，韩国在重庆有大批的企业与投资，这才是文在寅去重庆的着眼点。

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