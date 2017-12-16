台中官方跨年活动将不放烟花 民间不强制禁止

台中市长林佳龙昨天（15日）宣布，为了防治空气污染，自2017年底起官方办理的跨年活动不再燃放烟花。民间不强制禁止，但鼓励不放。

据中通社报道，林佳龙昨天在议会总质询答询时表示，以前他担任立委时，也提出改善方案，但都“狗吠火车”。新政府现在整个动起来，环保团体发起大游行，他号召大家都支持。

林佳龙也宣布，已指示今年各局处主办的跨年晚会倒数后不再放烟花。除了减少制造空污，为台湾的环境再多尽绵薄之力，也避免浪费资源。

台中新闻局长卓冠廷表示，过去台中市的跨年晚会，都会在倒数迎接新年时施放烟花。不过，常有市民反映，希望不要再放。大家都习惯了跨年放烟花的文化，台中停放，希望能带来突破性的改变，也会设计其他的方式来迎接新年。

台中市方面也强调，往年跨年晚会的烟花耗费约100万元（新台币，4.48万新元），分市区与海线场，长度都是180秒，停放可避免资源浪费，也可减少环境污染。

对此，环保团体表示，过去总是“只准州官放火，不准百姓点灯”；这是台中市迟来的明智决定，有改总比不改好，也呼吁各县市跟进。

不过，环团也抨击当局将主要污染物来源推给中国大陆是愚民政策，并认为只有减煤、降低煤电厂排污量，才能立竿见影。

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